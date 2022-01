.

Jhagram Tusu parab: ঝাড়গ্রামে মকর উপলক্ষে টুসু শিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে Published on: 3 hours ago



আর মাত্র ক'টা দিনের অপেক্ষা, 14 জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গেই টুসু পরবে মেতে উঠবে জঙ্গলমহল ৷ তাই প্রতিমা শিল্পীদের মধ্যে এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে ৷ কারও ঘরে চলছে প্রতিমায় শেষবেলার রং-তুলি টান ৷ আবার কেউ কাপড় অলংকারে সাজিয়ে তুলছেন টুসু দেবীকে ৷ মকর সংক্রান্তির ঠিক আগেই গ্রামে গ্রামে হাট বসে, একদিকে যেমন বিক্রি হয় নতুন জামা কাপড় তেমনি বিক্রি হয় টুসুর মূর্তিও ৷ সেই হাটের দিকেই এখন তাকিয়ে আছেন শিল্পীরা (Tusu artisans are waiting for the Tusu parab in Jhargram)৷