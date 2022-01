.

Published on: 50 minutes ago



করোনা সংক্রমণের জেরে এবারও হচ্ছে না ঐতিহ্যবাহী জয়দেব-কেন্দুলির মেলা (Jaydev mela Cancel for Covid-19 Surge) ৷ প্রায় চারশো বছরের প্রাচীন এই মেলা কোভিড পরিস্থিতির জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন ৷ যদিও, মকর সংক্রান্তির দিন প্রথা অনুযায়ী পুণ্যস্নান করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা ৷ 1683 সালে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র বীরভূমের অজয় নদের তীরে রাধা-বিনোদের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্থানটির সঙ্গে কবি জয়দেবের নাম জড়িয়ে আছে ৷ মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার শিল্পে বর্ণিত আছে পৌরাণিক সব কাহিনী ৷ সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে জয়দেব-কেন্দুলির মেলা ৷ কিন্তু, 2020 সালে কোভিড পরিস্থিতির জন্য হয়নি মেলা ৷ তবে পুণ্যস্নানের ব্যবস্থা ছিল ৷ আর এবারেও সেই একই পরিস্থিতি (Four Hundred Years Old Jaydev Mela Cancelled) ৷ তাই অজয় নদে পুণ্যস্নান করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা ৷