KMC Election 2021 : বুথের বাইরে ভিড় কেন, অভিযোগ নির্দল প্রার্থী তনিমা চট্টোপাধ্যায়ের Published on: 2 hours ago



কলকাতা পৌরভোটে বুথের 100 মিটারের মধ্যে জারি করা হয়েছে 144 ধারা ৷ সেই অনুযায়ী এই দূরত্বের মধ্যে কারওর থাকার কথা নয় ৷ কিন্তু সেই অভিযোগ তুললেন নির্দল প্রার্থী তনিমা চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বোন ৷ তাঁর 68 নং ওয়ার্ডে সত্যভামা স্কুলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের 100 মিটারের মধ্যে ভিড় জমিয়েছে বহু মানুষ ৷ পুলিশের কাছে তিনি এ নিয়ে অভিযোগ করলেও, তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, জানালেন নির্দল প্রার্থী (Independent candidate Tanima Chatterjee alleges of people gathering within 100 mts of 68 no ward in KMC Election 2021) ৷