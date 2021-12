.

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ ৷ আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকরা (Farmers are in tension about the effect of Jawad) । যদিও অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সেই মতই শনিবার সকাল থেকে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে ৷ বাদ যায়নি সোনামুখী ,পাত্রসায়র ,ইন্দাস, কোতুলপুর ব্লকও । এই চার ব্লকই মূলত কৃষিনির্ভর, বেশিরভাগ মানুষ সংসার চালান কৃষিকাজ করেই । এই মুহূর্তে ধান চাষি, আলুচাষি ও শীতকালীন সবজি চাষিরা সব থেকে বেশি চিন্তায় রয়েছেন । ভারী বৃষ্টিপাত হলে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে তাঁদের । আবার অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন ৷ সেই ফসল যদি বৃষ্টির কারণে নষ্ট হয় তাহলে মহাজনের ঋণ কিভাবে শোধ করবেন, তা ভেবে রাতের ঘুম ছুটেছে তাঁদের । যদিও ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের মোকাবিলা করতে সবরকম ভাবে তৈরি রয়েছে জেলা প্রশাসন ।