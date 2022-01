.

Ex KLO leader on Mamata :কর্মসংস্থানের নামে লাট্টুর মত ঘুরিয়েছেন দিদি, আন্দোলনের হুমকি প্রাক্তন কেএলও নেত্রীর Published on: 1 hours ago



দাবি না মিটলে বিকল্প রাস্তায় হাঁটার হুমকি দিলেন প্রাক্তন কেএলও নেত্রী জোৎস্না রায় । তিনি স্পষ্ট জানান, ভাষা এবং রাজ্যের দাবিতে ভয়ংকর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা (EX KLO leader says they will start their protest)। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন কর্মসংস্থানের নাম করে তাঁদের লাট্টুর মত ঘুরিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি । কেএলও লিঙ্কম্যান মহিলা মঞ্চ সমন্বয় কমিটির নেত্রী জোৎস্না রায় এক ভিডিও বার্তায় বলেন, "আমাদের ভাষা এবং রাজ্যের দাবি দীর্ঘদিনের । উত্তরবঙ্গ জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব আমরা । যদি দাবি না মেটে, তাহলে আমরা অন্য রাস্তায় নামতে বাধ্য হব । তবে কি রাস্তায় যাব তা আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক হবে ।"