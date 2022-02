.

Nadia Fraud Case : গয়েশপুরে প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা



প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা দেওয়ার নামে বিশেষভাবে সক্ষম এক মহিলার সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ ৷ প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা তুলতে নগদ লাগবে এই টোপ দিয়ে সোনার গয়না নিয়ে অভিযুক্ত প্রতারক চম্পট দেয় বলে অভিযোগ (Especially Abled Lady Cheated by A Fraud in Nadia) ৷ নদিয়ার গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা ৷ কাজল সাঁতরা নামে ওই মহিলার নামে ‘প্রতিবন্ধী ভাতা’র অনেক টাকা এসেছে বলে জানান অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি ৷ অভিযোগ সেই ব্যক্তি প্রথমে কাজল সাঁতরার বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে প্রতিবন্ধী ভাতার গল্প শোনায় অভিযুক্ত ৷ তাঁর নথিপত্র নেওয়ার নাম করে কাজল সাঁতরার বাড়িতে যান তিনি ৷ অভিযোগ এর পরেই প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা তুলতে নগদ টাকা জমা দেওয়ার গল্প ফাঁদে ওই প্রতারক ৷ কিন্তু, নগদ না থাকায় কাজ সাঁতরা তাঁর সোনার গয়না ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দেন ৷ অভিযোগ গয়না নিয়ে চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও ওই ব্যক্তি না ফেরায় সন্দেহ হয় তাঁদের ৷ কাজল সাঁতরা বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন (Fraud in Name of Pratibandhi Bhata) ৷ এর পরেই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ৷