Elephant Attack: ঝাড়গ্রামে খাবারের খোঁজে গ্রামে হানা দিল দলছুট দাঁতাল Published on: 3 hours ago



সাতসকালে খাবারের খোঁজ জঙ্গলে থেকে বেরিয়ে বাড়ি বাড়ি হানা দিল একটি দলছুট দাঁতাল (Elephant enter the village in search of food ) । রবিবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের সাতপাটি গ্রামে ঘটেছে এই ঘটনা । জানা গিয়েছে, এদিন সকালে একটি দলছুট দাঁতাল হাতি সাতপাটি গ্রামে ঢুকে পড়ে । হাতি দেখতে ও হাতি তাড়াতে ভিড় জমান কয়েকশো গ্রামবাসী । দরজায় দরজায় শুঁড় ঢুকিয়ে খাবারের সন্ধান করতে থাকে দাঁতালটি । কোন বাড়ি থেকে ধানের বস্তা আবার কোথাও থেকে সবজিও টেনে বের করে আনে । গ্রামবাসীদের অভিযোগ, জমির সবজিরও ক্ষতি করেছে ওই দাঁতাল । অবশেষে গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে হাতিটি কংসাবতী নদী পেরিয়ে পাশের জেলা পশ্চিম মেদনীপুরের চাঁদড়ার জঙ্গলের দিকে চলে যায় ।