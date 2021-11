.

Kanksa Dog Bite : কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ভবঘুরে মহিলার পাশে কাঁকসা থানার আইসি Published on: 3 hours ago



মানবিক ভূমিকায় পুলিশ ৷ শনিবার রাতে কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত, যন্ত্রণাকাতর এক ভবঘুরে প্রৌঢ়াকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে ডাকবাংলা মার্কেট কমপ্লেক্সের দোকানদার খবর দেয় কাঁকসা থানায় ৷ সঙ্গে সঙ্গে কাঁকসা থানার আইসি অর্নব গুহ এসে জখম প্রৌঢ়াকে উদ্ধার করে পানাগড় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন (Women injured in do bite rescued by Kanksa Police Station) । পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা থানার একদিকে বীরভূম, অন্যদিকে পূর্ব বর্ধমানের সীমান্ত । পুলিশের এমন তৎপরতায় স্বভাবতই সন্তুষ্ট বাসিন্দারা ৷