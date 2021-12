.

Special Team visits the villages in Ajodhya : অপুষ্টিতে আক্রান্তদের খোঁজে অযোধ্যা পাহাড়ে পুরুলিয়ার জেলাশাসক Published on: 28 minutes ago



অপুষ্টিতে আক্রান্তদের খোঁজে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে অভিযান জেলা প্রশাসনের (DM and a special team visits the villages in Ajodhya to take information about nutrition and other things) ৷ শনিবার পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের পুনিয়াশাসন এবং উসুলডুংরি গ্রামে জেলাশাসক রাহুল মজুমদারের নেতৃত্বে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের খোঁজ নিল সরকারি আধিকারিকদের একটি বিশেষ দল ৷ দলের সঙ্গে ছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি, আশা এবং এএনএম কর্মীরাও । পুনিয়াশাসন গ্রামে গুরুতর অপুষ্টিতে আক্রান্ত একটি শিশু ও তার মাকে এনআরসি পুষ্টিকেন্দ্রে ভর্তি করানোরও ব্যবস্থা করে দেয় এই দল । এছাড়া 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের প্রাক প্রস্তুতি হিসাবে গ্রামে কারা কারা 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' তথা অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের আওতায় এখনও আসেননি, তাঁদেরও খোঁজ নেন জেলাশাসক ৷ নথিপত্র যাচাইকরণ-সহ মূলত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই প্রশাসন তরফে এই কর্মসূচি পালন করা হয়