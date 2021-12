.

Covid Rules Breach in Maithon : কোভিডবিধি লঙ্ঘন করে মাস্কবিহীন জনতার পিকনিক মাইথনে Published on: 37 minutes ago



ক্রমশ বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ আর সেই পরিস্থিতিতে মাইথনের পিকনিক স্পটে বেলাগাম সাধারণ মানুষ ৷ বছরের শেষ দিনে পিকনিক করতে জমায়েত বহু মানুষের (People Without Masks at Maithons Picnic Spot) ৷ বিনা মাস্কে, সামাজিক দূরত্ব না মেনে দেদার আনন্দে মেতেছেন সাধারণ মানুষ ৷ ফলে গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কা আরও বাড়ছে ৷ রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের তরফে কোভিডবিধি মানার কথা বলা হলেও, সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও সচেতনতা দেখা গেল না এদিন (Covid Rules Breach in Maithon) ৷ মাইথন পর্যটন ক্ষেত্রে দেখা গেল পিকনিক করতে আসা বেশিরভাগ মানুষের মুখে মাস্ক নেই ৷ এমনকি মানুষজন অসচেতনভাবে ঘোরাঘুরি করছেন ৷