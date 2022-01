.

Covid awareness campaign at Nadia: মাস্কবিহীন রাস্তায় ? জড়িয়ে ধরছে জ্যান্ত করোনা, ডাকছে যমদূত ! Published on: 3 hours ago



পথে হেঁটে বেড়াচ্ছে জ্যান্ত করোনা ভাইরাস ৷ মাস্কবিহীন মানুষ দেখলেই জড়িয়ে ধরছে ৷ ডাকছে যমদূতকে ৷ পুলিশের মধ্যস্থতায় মাস্ক পরার অঙ্গীকারে ছাড়া হচ্ছে মাস্কবিহীনদের । মানুষকে সচেতন (Covid awareness campaign at Nadia) করতে এমনই অভিনব উপায়ে প্রচার চালাল শান্তিপুরের (Santipur corona awareness) পুলিশ ও প্রশাসন ৷ ক্যামেরার সামনে লজ্জিত হয়ে মুখ ঢাকতে দেখা গিয়েছে অনেককে ৷ পৌরসভার পক্ষ থেকে এঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মাস্ক । সুত্রাগড় মোড় থেকে শুরু করে নতুনহাট পুলিশ ফাঁড়ি হয়ে চড়কতলায় শেষ হয় আজকের সচেতনতা মিছিল (Covid in Bengal) ৷ একইসঙ্গে চলছে পৌরসভার পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার মাইক প্রচার । বিভিন্ন ক্লাব, বারোয়ারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ ব্যাপারে এগিয়ে এসে প্রচারকারীদের ধন্যবাদ জানায় ৷ সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর বিশেষ ভাবে নজর রাখছে বলেও তারা জানিয়েছে ।