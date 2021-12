.

Christmas Celebrations : বারাসতে পথশিশুদের সঙ্গে বড়দিন উদযাপন Published on: 2 hours ago



পরিবার ও বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে হইহুল্লোড় করে নয় । পার্কস্ট্রিট কিংবা ধর্মতলা চত্বরের কোনও রেস্তোরাঁতেও নয় । স্টেশনের ভবঘুরে শিশুদের নিয়ে বড়দিনের উৎসবে মাতলেন বারাসতের একদল যুবক-যুবতী (Special Christmas With Street Child in Barasat) ৷ দিনভর নানা অনুষ্ঠান এবং খাওয়া দাওয়ার মধ্য দিয়ে বড়দিনে এক অন্য রকমের স্বাদ নিল ওই শিশুরা ৷ তাদের জন্য ছিল উপহারও (Christmas Celebrations With Street Child) ৷ যীশু জন্মদিনে সেই উপহার পেয়ে খুশিতে আত্মহারা তারা ৷