Christmas Celebration in Hooghly : ক্যারলের সুরে বড়দিন উদযাপন চন্দননগর ও ব্যান্ডেলে



রাত 12টা বাজতেই চার্চ বেল বাজিয়ে ক্যারলের সুরে বড়দিন পালন চন্দননগর ও শ্রীরামপুর চার্চে ৷ তবে, এ বছর 12টার পরিবর্তে রাত 10টায় ব্যান্ডেল চার্চে উপাসনার (Christmas Carol at Bandel Church) আয়োজন করা হয় ৷ করোনা পরিস্থিতিতে ভিড় এড়াতে তিন জায়গায় আলাদাভাবে প্রার্থনার আয়োজন করা হয় এ বছর ৷ আলোর রোশনাই ও ক্যারলের (Christmas Celebration With Tune of Carol) সুরে বড়দিন উদযাপন হয় একসময়ের ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে (Christmas Carol at Chandan nagar Church) ৷ কোভিডবিধি মেনে বিশ্বকে অতিমারির হাত থেকে রক্ষা করতে প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা করলেন ভক্তরা ৷ বড়দিন উপলক্ষ্যে হুগলির 3টি চার্চকেই আলোয় মুড়ে ফেলা হয়েছিল (Christmas Celebration in Hooghly) ৷ বড়দিন উপলক্ষ্যে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা লক্ষ্য করা গিয়েছে ব্যান্ডেল, চন্দননগর ও শ্রীরামপুর চার্চ ও সংলগ্ন এলাকায় ৷