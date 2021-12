.

কিড স্ট্রিটে এমএলএ হস্টেলে তালাবন্ধ বিজেপি বিধায়করা (BJP Legislators locked in MLA hostel) ৷ হস্টেলের গেটের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ৷ পরে অবশ্য তালাবন্দি 8 বিধায়ককে মুক্ত করা হয় ৷ কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট লুঠের অভিযোগে শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা (BJP protesting against rigging in KMC Election 2021) ৷ এদিন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ঘোষণা করেন, বেলা 1টা থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ভোট লুঠের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাবে ৷ তারপর থেকেই কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷ এদিন দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কাছেও বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কয়েকজন বিধায়ক ৷