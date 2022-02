.

FIR Against Udayan Guha : উদয়নের ‘দুয়ারে প্রহার’ মন্তব্যের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ বিজেপির Published on: 1 hours ago



উদয়ন গুহ’র ‘দুয়ারে প্রহার’ মন্তব্যের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল কোচবিহার বিজেপি (BJP FIR Against Udayan Guha in Coochbehar for Provocative Comments) ৷ দিনহাটার বিধায়কের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস তৈরি এবং উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ (Provocative Comments by Udayan Guha) করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ৷ প্রসঙ্গত, গতকাল পৌরসভা নির্বাচনের প্রচারে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে উদয়ন গুহ’র বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ তৃণমূলকে ভোট না দিলে ‘দুয়ারে প্রহার’ প্রকল্প চালু করা হবে বলে প্রচার মঞ্চ থেকে ভয় দেখান দিনহাটার বিধায়ক ৷ আর তাঁর এই মন্তব্যে তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরা প্রভাবিত হবে বলে অভিযোগ করেছেন কোচবিহার বিজেপির নেতা বিরাজ বসু ৷ তাই উদয়ন গুহ’র বিরুদ্ধে আজ কোতয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব (FIR Against Udayan Guha in Coochbehar) ৷