Bengal Civic Polls 2022 : প্রার্থী তালিকা নিয়ে অসন্তোষ, কৃষ্ণনগরে বিজেপির জেলা দফতরে তালা দিলেন কর্মীরা Published on: 34 minutes ago



তৃণমূলের পর এবার বিজেপি ৷ 108টি পৌরসভার নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা নিয়ে অসন্তোষ ৷ আর সেই অসন্তোষের জেরে বিক্ষোভ বিজেপিতেও (Chaos in Krishnanagar Over BJP Candidate List) ৷ কৃষ্ণনগর পৌরসভার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার দফতরে তালা দিয়ে দিল বিজেপি কর্মীরা (BJP Workers Protest Against Candidate list of Krishnanagar Municipality) ৷ অভিযোগ নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত করে পৌরসভা ভোটে প্রার্থীদের নাম শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়েছে ৷ তাদের অভিযোগ, যাঁরা দীর্ঘদিন তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে সংগঠনকে মজবুত করেছে ৷ তাঁদের টিকিট দেওয়া হয়নি ৷ আর যাঁরা টিকিট পেয়েছেন, তাঁরা সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং মানুষের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ নেই ৷ তবে, শুধু নদিয়া নয় ৷ এমন অনেক জেলায় প্রার্থী তালিকা নিয়ে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ৷