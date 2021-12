.

Theft at Durgapur MAMC Modern school : দুর্গাপুরের এমএএমসি মর্ডান স্কুলের লকার থেকে 2 লক্ষ টাকা চুরি Published on: 15 minutes ago



রবিবার গভীর রাতে দুর্গাপুরের এমএএমসি মডার্ন স্কুলে আলমারির সিন্দুক ভেঙে প্রায় দু’লক্ষ টাকা (Two Lakh Rupees Stolen from School Locker in Durgapur) চুরির অভিযোগ ৷ নিউ টাউনশিপ থানার অন্তর্গত দুর্গাপুরের এমএএমসি টাউনশিপে (Theft at MAMC Modern School in Durgapur) চুরির ঘটনাটি ঘটে ৷ স্কুলের আলমারির সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরির ঘটনায় পুলিশ স্কুলের এক নিরাপত্তারক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে ৷ সোমবার রাতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানতে পারেন স্কুলে চুরি হয়েছে ৷ তার পর স্কুলে এসে দেখেন আলমারি খোলা এবং সেখান থেকে নগদও খোয়া গিয়েছে ৷