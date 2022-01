.

AMC Election 2022 : বিজেপির প্রচারে বাবুলের গাওয়া ‘তৃণমূল আর না’, অস্বস্তিতে আসানসোল তৃণমূল Published on: 17 minutes ago



বাবুল সুপ্রিয় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছেন বেশ কয়েকমাস হল ৷ কিন্তু, বিজেপির হয়ে তাঁর গাওয়া গানই এখন বাবুলের গলার কাঁটা (Babul Supriyos Song Use in Election Campaign of Asansol BJP) ৷ আসানসোল পৌরনিগম নির্বাচনে (AMC Election 2022) বাবুলের গাওয়া ‘তৃণমূল আর না’ গান চালিয়ে চলছে দেদার প্রচার (Trinamool Aar Na Song Ues in BJP Election Campaign) ৷ আর যার জেরে কার্যত অস্বস্তিতে পড়েছে আসানসোলের তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ আসানসোল পৌরনিগমের 93 নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী দীনেশ সোনির প্রচারে টোটোয় সাউন্ড সিসটেমে বাবুলের সেই গান চালানো হচ্ছে ৷