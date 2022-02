.

AMC Election 2022 : ভোটে অশান্তি হলে প্রতিরোধ করবে মানুষ, আসানসোলের প্রচারে মন্তব্য অর্জুনের Published on: 57 minutes ago



5 দিনের মাথায় রাজ্যের 4টি পৌরনিগমের নির্বাচন ৷ তাই শেষ মুহূর্তের প্রচারে আসানসোলে ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং (Arjun Singh Campaign for BJP Candidates of Asansol Corporation Election) ৷ আসানসোল পৌরনিগম (AMC Election 2022)-এর 44নং ওয়ার্ডের বিজেপির প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেন তিনি ৷ সেখানেই তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফের একবার সরব হলেন বিজেপি সাংসদ ৷ জানালেন, ভোট সন্ত্রাস হলে মানুষ তা প্রতিবাদ করতে জানে ৷ প্রতিরোধ করতে জানে ৷ পাশাপাশি এও বলেন, কলকাতা পৌরনিগম নির্বাচনের মতো সন্ত্রাস আসানসোলে হলে, মানুষই তা প্রতিহত করবে (People will Fight Against TMC) ৷ গতকাল ভাটপাড়ার দাপুটে তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷ যা নিয়ে অর্জুন জানান, আরও অনেকে বিজেপিতে যোগ দেবেন (Many More TMC Leaders will Join BJP) ৷ আর সময় হলেই তিনি সেই জাল গুটিয়ে নেবেন ৷