.

Tiger in Locality of Kultali : বাঘের আতঙ্কে বন্ধ হল পিয়ালী নদীর চরের পিকনিক স্পট Published on: 40 minutes ago



কুলতলির কেল্লা এলাকায় বাঘের গর্জন শোনা গিয়েছে ৷ যার পর আজ পিয়ালী নদীর চরে পিকনিক স্পট বন্ধ করে দিল বন দফতর (Administration Closed Picnic Spot on Bank of Piyali River) ৷ 25 ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে বহু মানুষ সেখানে পিকনিক করতে গিয়েছিল ৷ কিন্তু, বাঘ আতঙ্কের জেরে ওই এলাকা খালি করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন ৷ প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে কুলতলির 5 নং গরাণকাঠি এলাকায় লোকালয়ে বাঘের গর্জন শোনা যায় ৷ এর পরেই স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয় (Tiger Panic in Kultali) ৷ রাতেই বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয় ৷ গোটা রাত বনকর্মী ও আধিকারিকরা বাঘ ধরার জন্য ফাঁদ পাতে ৷ কিন্তু, সেচি ফাঁদে ধরা দেয়নি ৷ আজ সকালে নদীর পাড়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান বনকর্মীরা (Tiger in Locality) ৷ মনে করা হচ্ছে বাঘটি পিয়ালী নদী পেরিয়ে ডোঙাজোড়া কেল্লা এলাকায় ঢুকে পড়েছে ৷ ফলে ওই এলাকার পিকনিক স্পটগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে কুলতলি জুড়ে মাইকিং করা হচ্ছে ৷