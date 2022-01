.

Panch Dham Yatra : স্ত্রীকে নিয়ে রিক্সায় পাঁচধামের পথে গিরিডির মহাদেব, পথে গঙ্গাসাগর দর্শন Published on: 3 hours ago



পরিপাটি করে সাজানো রিক্সায় স্ত্রীকে নিয়ে পাঁচধামের (panch dham yatra by rickshaw) উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ঝাড়খন্ডের গিরিডির বাসিন্দা পেশায় টেম্পোচালক মহাদেব ঠাকুর ৷ 5 অক্টোবর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখন গঙ্গাসাগরের অভিমুখে রওনা দিয়েছেন (A person from Jharkhand start travel to Panch Dham with his wife by rickshaw) ৷ ডায়মন্ড হারবার থেকে 117 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে সেই রিক্সা ৷ সাগরমেলায় পৌঁছতে লাগবে এখনও দু'দিন ৷ পথশ্রমে ক্লান্ত মহাদেব তাই স্ত্রীকে নিয়ে অস্থায়ী যাত্রীনিবাসে রয়েছেন ৷ এই দীর্ঘ যাত্রার কারণ জানতে চাওয়ায় মহাদেব জানান, মা-বাবাকে নিয়ে কয়েক বছর আগে এভাবেই রিক্সায় চাপিয়ে পাঁচ ধাম যাত্রা করেন ৷ তখন তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের মৃত্যুর পর ছেলে মহাদেব যেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এভাবেই পাঁচ ধাম তীর্থ করে ৷ তাই তাঁদের কথা রাখতেই মহাদেবের এই যাত্রা ৷ তাঁর ছেলে থাকে এ রাজ্যের পূর্ব বর্ধমানে ৷ তার কিনে দেওয়া শখের রিক্সায় মধ্য চল্লিশের স্ত্রী গাঙিয়াদেবীকে নিয়ে পাঁচ ধামের উদ্দেশ্যে চলেছেন মধ্য পঞ্চাশের মহাদেব ঠাকুর ৷