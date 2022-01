.

A Family Isolated in Coochbehar : করোনার টিকা না নেওয়ায় সপরিবারে তালাবন্ধ করা হল স্কুল শিক্ষককে Published on: 9 minutes ago



করোনার টিকা না নেওয়ায় এক প্রাথমিক স্কুল শিক্ষককে সপরিবার একঘরে করে দেওয়ার অভিযোগ মহিলা সমিতির বিরুদ্ধে (School Teacher Not Takes Covid Vaccine) ৷ মহিলা সমিতির সদস্যরা বাড়ির গেটে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ কোচবিহারের বক্সিহাট থানার মহিষকুচি 1নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা (A Family Isolated in Coochbehar) ৷ গ্রামের মহিলা সমিতির দাবি, ওই শিক্ষক এবং তাঁর মা ও স্ত্রী কেউ করোনার টিকা নেননি ৷ তাঁদের বাড়িতে আশাকর্মীদের বারবার পাঠানো হয় টিকার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য ৷ কিন্তু, তাঁরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান ৷ এমনকি পঞ্চায়েত প্রধান সুমন বর্মন নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাঁদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করেন ৷ সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয় ৷ কিন্তু, প্রশ্ন উঠছে করোনার টিকা না নেওয়ায় বাইরে থেকে গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া কতটা যুক্তি সঙ্গত (Teachers Family Isolated for Not Taking Covid Vaccine) ? কারণ পুরো বিষয়টিই আইন বিরুদ্ধ ৷