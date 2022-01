.

Weather Forecast of North Dinajpur : বছরের শীতলতম দিন উত্তর দিনাজপুরে Published on: 2 hours ago



নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহে শীতের দাপট উত্তর দিনাজপুরে (Weather Forecast of North Dinajpur) ৷ শুক্রবার ছিল উত্তর দিনাজপুরে এ মরসুমের সবচেয়ে শীতলতম দিন ৷ গত তিনদিন ধরে সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি ৷ ঘন কুয়াশা আর উত্তরে হাওয়ার দাপটে কনকনে ঠান্ডায় জবুথথবু অবস্থা উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দাদের ৷ রাতে পারদ 3-4 ডিগ্রির মধ্যে থাকতে পারে বলে জানা গিয়েছে (Coolest Day of The Year in North Dinajpur) ৷ শুক্রবার সকাল থেকেই ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে গিয়েছে রায়গঞ্জ শহর । ভোরবেলা দৃশ্যমানতা একেবারেই কম ছিল। প্রতিটি যানবাহনকেই দিনের বেলাতেও হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে ৷ কুয়াশার জেরে রেল ও সড়ক পরিবহণে সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷