Ganza seized by police : হেরোইন ও গাঁজা-সহ পুলিশের জালে দুই পাচারকারী Published on: 53 minutes ago



বারুইপুর পুলিশের জালে দুই বেআইনি মাদক পাচারকারী (Ganza seized by police)। একইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ হেরোইন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্ভুক্ত ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির পুলিশ গতকাল রাতে 25 কেজি গাঁজা ও 15 গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে ৷ যার আনুমানিক মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা ৷ একইসঙ্গে পাকড়াও করা হয়েছে মুসলিমা মোল্লা ও রমজান লস্কর নামে দুই পাচারকারীকে । ধৃতদের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস এবং সাইকোট্রপিক পদার্থ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে । ধৃতদের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস এবং সাইকোট্রপিক পদার্থ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে । ধৃতদের আজ বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে (25 kg ganza seized by police at baruipur)।