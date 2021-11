.

"প্রতি ম্যাচে শতরান করা জরুরি নয়", ফর্ম নিয়ে ওঠা প্রশ্নে রাহানের জবাব



বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর ফের দীর্ঘতম ফরম্যাটে মুখোমুখি ভারত-নিউজ়িল্যান্ড ৷ আগামিকাল কানপুরে শুরু হচ্ছে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ়ের প্রথমটি (IND vs NZ kanpur test) ৷ অধিনায়ক বিরাট কোহলির অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের ব্যাটন সামলাবেন অজিঙ্ক রাহানে ৷ তবে নিজের ফর্ম নিয়ে যুঝছেন রাহানে ৷ তাই নেতৃত্বদানের পাশাপাশি ব্যাটসম্যান রাহানে কেমন পারফর্ম করেন সেদিকে থাকবে নজর ৷ যদিও নিজের ফর্ম নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাচ্ছেন না মুম্বইকর ৷ তাঁর মতে, দলের জয়ে অবদান রাখা মানেই শতরান করা এমনটা নয় (Rahane not concerned about his form ) ৷ পাশাপাশি ফর্মে থাকা ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুলের ছিটকে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক হলেও ওপেনিং নিয়ে চিন্তিত নন বলেই জানালেন ৷ জানিয়ে দিলেন, আগামিকাল কানপুরে টেস্ট অভিষেক হতে চলেছে শ্রেয়স আইয়ারের (Shreyas Iyer to make test debut in kanpur) ৷