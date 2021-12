.

Bhoy Peyo Na : শ্রাবন্তী-ওমকে সঙ্গে নিয়ে বড়পর্দায় ডেবিউ করছেন অয়ন দে Published on: 55 minutes ago



পরিচালক হিসেবে বড় পর্দায় ডেবিউ করছেন অয়ন দে (Ayan Dey is making his big screen debut as a director) । নিয়ে আসছেন নতুন জুটিকে । নবাগত পরিচালকের ছবিতে জুটি বাঁধছেন ওম সাহানি এবং শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় । ওম এবং শ্রাবন্তী ইটিভি ভারতকে জানালেন নিজেদের এক্সাইটমেন্টের কথা (Om and Sravanti share their excitement with ETV Bharat) । ছবিতে কোথায় চমক রয়েছে, জানালেন পরিচালকও ৷