Rachna Banerjee in Didi No. 1 shooting: কচিকাঁচাদের নিয়ে পিকনিকে গেলেন রচনা



বাবার পারলৌকিক ক্রিয়া সেরে ফের স্বমহিমায় ফিরেছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় (Rachna Banerjee in Didi No. 1 set)। শুরু করেছেন পুরোদমে দিদি নম্বর ওয়ানের শুটিং (Didi No. 1 shooting) ৷ কামব্যাকের পর প্রথম এপিসোডে বাবাকে ঘিরে স্মৃতিতে ভাসলেন অভিনেত্রী-সঞ্চালিকা । অনুষ্ঠানের শুরুতে কেঁদে ফেলেছিলেন ৷ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি পর্বের শুটিং (Rachna Banerjee shooting) হয়ে গিয়েছে । আগামী 4 ডিসেম্বর ছোটদের নিয়ে জমে উঠবে দিদির মঞ্চ, জমজমাট পিকনিক স্পেশাল এপিসোডে (Picnic Special Episode) খোলা মাঠেই হচ্ছে শুটিং । সেখানে নয়া আকর্ষণ কচিকাঁচারা ৷