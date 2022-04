.

BJP Bandh At Hanskhali : রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বনধ, হাঁসখালিতে প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের জেলা সভাপতির Published on: 2 hours ago

গত 5 এপ্রিল নদিয়ার হাঁসখালি থানা এলাকার শ্যামনগরে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে । অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয় ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল নেতার ছেলে সোহেল গোয়ালীকে গ্রেফতার করে পুলিশ । নদিয়ার হাঁসখালিতে ধর্ষণে নাবালিকার মৃত্যু ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে 12 ঘণ্টার বনধ (BJP Bandh At Hanskhali)। এদিন নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে হাঁসখালিতে দেখা করতে আসেন তৃণমূলের রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রত্না ঘোষ কর (Trinamool Congress district president Ratna Ghosh Kar comments on to BJPs 12-hour bandh) । এখানেই বিজেপির ডাকা বনধ নিয়ে তিনি বলেন, "এখন এই ঘটনা নিয়ে কোন রাজনীতি করার সময় নয় । বনধ ডেকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তোলা যায় । কিন্তু মূল যারা দোষী তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না । আমরা পুলিশকে আগেও বলেছি এখনও বলব অবিলম্বে যারা এই ঘটনার পিছনে রয়েছে, তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে ।"