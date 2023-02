শিবরাত্রিকে জম্মু ও কাশ্মীরে স্থানীয়ভাবে হেরাথ বলা হয় (Herath) ৷ এখানেও ধর্মীয় উৎসাহের সঙ্গে শিবরাত্রি পালন করা হয় ৷ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পাশাপাশি স্থানীয়রাও এইদিন মন্দিরে পুজো দেন (Shivratri in Kashmir) ৷ শঙ্করাচার্য মন্দির ও বুড়া অমরনাথ মন্দির-সহ এখানকার অনেক মন্দিরেই শিবরাত্রি উপলক্ষে ভক্তরা ভিড় জমান ৷ হেরাথ উৎসব কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (Mahashivratri 2023)৷ এই উৎসব উপলক্ষে তাঁরা বিভিন্ন রং ও ফুল দিয়ে মন্দিরগুলিকে সাজায় ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ ৷ শিবরাত্রিতে ভক্তদের ভিড় চোখে পড়ল স্থানীয় শিবমন্দিরগুলিতে (Shivratri Locally Known as Herath in Jammu and Kashmir)৷ জম্মু ও কাশ্মীরের বেশ কয়েকটি মন্দিরে এদিন ধরা পড়ল শিবরাত্রি উপলক্ষে জল ঢালা ও প্রার্থনার ছবি ৷ পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে শৈব আরাধনায় মাতলেন কাশ্মীরিরা (Mahashivratri Celebration in Jammu and Kashmir)৷ কেউ পাঠ করলেন ভগবানের নাম, তো কেউ আবার হাত জোড় করে প্রার্থনায় সামিল হলেন ৷ কোথাও ছিল খাওয়া দাওয়ার আয়োজন তো কোথাও আবার নাচ গান ৷ আবার কেউ স্বামী-স্ত্রীতে মিলে করলেন যজ্ঞ ৷