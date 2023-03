আসছে অঞ্জন দত্ত পরিচালিত নতুন ওয়েব সিরিজ 'সেভেন' (Web Series Seven of Anjan Dutt)। মুক্তি পাচ্ছে 17 মার্চ ৷ এই সিরিজে একেবারে অন্য ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে রিধিমা ঘোষকে । পাঁচ বন্ধুর মধ্যে তাঁর চরিত্রের নাম নমিতা । অঞ্জন দত্তর সঙ্গে কাজ, নিজের চরিত্র, আগামীর কাজ ও গৌরবকে নিয়ে ইটিভি ভারতে অকপট রিধিমা (Ridhima Ghosh on Web Series Seven of Anjan Dutt)৷ চরিত্র প্রসঙ্গে রিধিমা জানান, এরকম চরিত্র এর আগে তিনি করেননি । এই সিরিজে বেশ এলোমেলো তাঁর জীবন । নমিতার সঙ্গে বাস্তবের রিধিমার একটুও মিল নেই ৷ টিপিক্যাল ভালো মেয়ে যাকে বলে নমিতা সেরকম ৷ 'রং মিলান্তি' ছবিতে অঞ্জন দত্তর পরিচালনায় কাজ করেছেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করাটা রিধিমার কাছে স্বপ্নের মতো । কোনও একজন পরিচালকের ছবিতেই সারাজীবন ছবি করতে হবে এমন শর্ত কেউ দিলে অঞ্জন দত্তকেই বেছে নেবেন বলে অকপটে জানালেন অভিনেত্রী । অঞ্জন দত্তের এক গান গেয়েই নাকি গৌরব প্রপোজও করেছিলেন তাঁকে ৷ সেই সব কাহিনিই শেয়ার করলেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে (Ridhima Ghosh Interview in ETV Bharat)৷