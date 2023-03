Published on: 22 minutes ago

সালটা 2014 ৷ বেলো রজ্জাকের মাথা ছুঁয়ে বল ঢুকেছিল বেঙ্গালুরুর জালে ৷ বাগান তাবুঁতে এসেছিল বহু প্রতীক্ষিত আই লিগ ৷ 13 বছরের শাপমুক্তির আনন্দে সবুজ-মেরুন আবিরে ঢেকেছিল তিলোত্তমার রাজপথ ৷ 9 বছর পর ফের ভারতসেরা হওয়ায় সামনে গঙ্গাপাড়ের ক্লাব (Mohun Bagan to face Bengaluru FC in Indian Super League Final) ৷ প্রতিপক্ষ সেই বেঙ্গালুরু এফসি ৷ চোদ্দ বছর আগে গোল খেয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল মোহনবাগান ৷ শেষ মুহূর্তে বেলোর ম্যাজিকে কাপ ঢোকে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবে ৷ এবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা নয়, শুরুতেই বাজিমাত করতে চাইছে বাগান (Mohun Bagan eye to clinch Indian Super League) ৷ মারগাওয়ের মেগা ডুয়েলে 'বেঙ্গালুরু বধ' করলেই 14 বছর আগের গঙ্গাপাড়ের মতো মান্ডবীর তীরও যে সবুজ-মেরুন বন্যায় ভাসবে, তার আগাম প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন সমর্থকরা ৷