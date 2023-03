দেখে মনে হবে যেন আতসবাজি পুড়ছে ৷ বুধবার কালবৈশাখী ঝড়ের পর বৃষ্টির সময় বাজ পড়ে তালগাছে আগুন লাগার পর আতসবাজির মতোই জ্বলে ওঠে সেটি (Lightning Struck at the Palm Tree)৷ হুগলির পাণ্ডুয়ার ভজনপুর গ্রামের ঘটনা ৷ এদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ আংশিক বৃষ্টিপাত হয় জেলার বিভিন্ন জায়গায় ৷ এদিন সন্ধ্যাবেলায় ভজনপুরে একটি তালগাছে বিকট শব্দে বাজ পড়তেই তাতে আগুন ধরে যায় (Fire breaks out at Palm Tree after due to Lightning) ৷ সেখান থেকে আগুনের ফুলকি পড়তে থাকে নিচে ৷ হাওয়া থাকায় তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে ৷ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পাণ্ডুয়া দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন । আশেপাশে কয়েকটি বাড়ি ও দোকান থাকায় আতঙ্ক বেড়ে যায় । স্থানীয় মানুষ ওখান থেকে সরে যায় । আগুনের ফুলকি যেভাবে পড়ছিল তাতে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে জানায় দমকল । প্রথম দিকে আগুন নেভাতে বেশ বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের । বেশ কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় তালগাছের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ আগুন নিভে যাওয়া স্বস্তি পান এলাকাবাসীরা ৷