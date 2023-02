Published on: 4 hours ago | Updated on: 2 hours ago

রায়গঞ্জ শহরের একটি কাপড়ের দোকানে আগুন লেগে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায় (Fire in a Cloths Shop at Raiganj)। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ পৌরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের মোহনবাটি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা সোমবার সকালে ওই কাপড়ের দোকানে আগুন দেখতে পান। এই আগুন লাগানোর ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ও দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। এই ঘটনায় এনএস রোডে ব্যাপক যানযটের সৃষ্টি হয়। প্রায় এক ঘণ্টা প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কী কারণে ওই দোকানে আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, এদিন অফিস টাইমে ব্যস্ত সময় এক্সাইড মোড়ের কাছে (Fire at Exide More) একটি টায়ারের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পুরো এলাকা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। মোট সাতটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল আধিকারিকরা দুর্ঘটনাস্থলে আসার পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আধিকারিকরাও পৌঁছয় ওই এলাকায়। গুদামের মধ্যে একাধিক দাহ্য বস্তু থাকায় প্রথম অবস্থায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট ব্যাগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের ৷