মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় কোনও মিটিং- মিছিল করায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন বৃহস্পতিবার হুগলিতে তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে ঢাক-ঢোল-কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন করলেন সমর্থকরা (Programme of TMC by Playing Drum During Higher Secondary Exams) ৷ এদিনের মিছিলে অংশ নেয় স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে চুঁচুড়া পিপুলপাতি রোড হয়ে মিছিল করে তৃণমূল (BJP Protests Against Programme of TMC)। এদিকে উচ্চমাধ্যমিক চলাকালীন তৃণমূলের এই ধরনের ঢাক বাজিয়ে মিছিলের প্রতিবাদ জানিয়ে পোস্টার দিল বিজেপি । তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি কোনও কর্মসূচি করতে গেলে অনুমতিও মেলে না। আর শাসকদল ঢাক বাজিয়ে মিছিল করছে রাস্তায় রাস্তায় । যার জন্য অসুবিধায় পড়ছে পরীক্ষার্থীরা । যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের বক্তব্য, বিজেপির কোনও কথা আমরা শুনব না ৷ আমরা জেনেবুঝেই এই কর্মসূচি পালন করছি ৷ এই এলাকার 3 কিলোমিটারের মধ্যে কোনও পরীক্ষাকেন্দ্র নেই তা দেখে নিয়ে তবেই আমরা এই মিছিল করছি ৷ তৃণমূল মানুষের কথা ভেবেই কাজ করে ৷