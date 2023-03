কর্মজীবন শেষে অবসরগ্রহণ করল 26টি হাতি ৷ এখন থেকে তাদের ঠিকানা তামিলনাড়ুর কোঝিকামুথি এলিফ্য়ান্ট ক্যাম্প ৷ সেটি আনাইমালাই ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত (26 elephants are being cared for by the forest department at Topslip Kozhikamuthi Elephant camp) ৷ এই হাতিগুলির মধ্যে রয়েছে একটি কুনকি হাতি 'কালিম' ৷ সে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং কেরলে বুনো হাতিদের তাড়ানোর জন্য বিখ্যাত ৷ কর্মজীবনে প্রায় 100 বার কালিম এই কাজটি দক্ষতার সঙ্গে করেছে ৷ একবারও ব্যর্থ হওয়ার কোনও রেকর্ড নেই ৷ কয়েক বছর আগে পোল্লাচির জঙ্গলে 'আরিসি রাজা' নামের একটি হাতি মানুষের জীবনে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ কালিম তাকে ধরে ফেলে ৷ এখন কালিমের বয়স 60 বছর ৷ মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানে কালিম-সহ অন্য হাতিদের অবসর দেওয়া হয় ৷ এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ু বন দফতরের যুগ্ম সচিব সুপ্রিয়া সাহু, বন্যপ্রাণী সংরক্ষক শ্রীনিবাস রেড্ডি, বন সংরক্ষক রামাসুব্রহ্মনিয়াম, মুদুমালাই ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর ভেঙ্কটেশ এবং অন্য আধিকারিকরা ৷ উল্লেখ্য চিন্নাথাম্বি এবং আরিসি রাজা ওরফে মুথু এখন কুনকি হাতি ৷ তবে সমাজকর্মী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কালিমকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি ৷