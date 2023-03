নিজের রাজ্য অসমে তাঁর মত জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁতে পেরেছেন এমন গায়ক কমই রয়েছেন ৷ তবে অসমের বাইরে তাঁর ব্যপ্তি বহুদূর ৷ কথা হচ্ছে বলিউড এবং টলিউডে গানের দুনিয়ার রত্ন জুবিন গর্গকে নিয়ে। শনিবার 'নিরি নাইন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কারণে কলকাতায় এসেছিলেন একসময় দেব-কোয়েলের ছবিতে চুটিয়ে গান করা এই গায়ক। ইটিভি ভারতকে একান্ত সাক্ষাৎকারে জুবিন জানান এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কাহিনি । পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীদের উদ্দেশ্যেও বলেন নানা কথা । সকলকে লক্ষ্যে স্থির থাকার পরামর্শও দেন তিনি। অসমের মানুষ হয়েও নিজেকে বাংলার মানুষ বলতে ভালোবাসেন তিনি । তিনি বলেন, "বাংলা আমার ঘরবাড়ি । আমি অর্ধেক বাঙালি ।" একইসঙ্গে ইটিভি ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাও এদিন আবেগপ্রবণ হয়ে সর্বসমক্ষে বলেন তিনি । গায়কের কাছে গান শুনতে চাইলে তিনি রাজি হননি । কারণ সামনেই বিহু । আসছে অনেক অনুষ্ঠান । তাই এখন গলাকে বিশ্রাম দিচ্ছেন বলে জানান জুবিন (Zubeen Garg on His New Song)।