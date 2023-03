'কড়ি খেলা'র পর ফের জুটি হয়ে বাংলা ধারাবাহিকে ফিরছেন আনন্দ ঘোষ এবং শ্রীপর্ণা রায় (Sriparna Ananda on Their New Serial)। আসছে নতুন ধারাবাহিক 'মুকুট'। এই ধারাবাহিকে তাঁদের চরিত্রের নাম দোল (শ্রীপর্ণা) এবং আয়ান (আনন্দ)। তবে ধারাবাহিকে তথাকথিত কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে যা বোঝায় বা সহজ কথায় যাকে বলে লিড রোল সেরকম চরিত্রে এবার নেই তাঁরা। তাতে দর্শকের মনোক্ষুণ্ণ হয়েছে বৈকি। সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের ফ্যান পেজে চোখ রাখলেই তার প্রমাণ মেলে। দর্শক তাঁদের জুটিকে ফের ছোটপর্দায় দেখতে চেয়েছিল। সাধপূরণ সামান্য হলেও হতে চলেছে এবার। কিন্তু কেন তাঁরা এবার দ্বিতীয় সারিতে? উত্তরে খুব সুন্দরভাবে গোটা বিষয়টা বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা। লিড রোল না-হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি চরিত্র এই দোল এবং আয়ান। ঠিক যেমন 'দেশের মাটি' ধারাবাহিকে ছিল রাজা এবং মাম্পি। আয়ান নিজের পরিবারের জন্য সব কিছু করতে পারে । ছোট বোনের জন্য সে বিয়েও করতে রাজি নয় এই মুহূর্তে । ওদিকে দোল তো বিয়ের জন্য প্রস্তুত । কবে এক সুতোয় বাঁধা পড়বে তাদের জীবন? ইন্টারভিউতে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রেম নিয়েও মন খুলে কথা বললেন দু'জনে ।