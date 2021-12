.

Suvendu Adhikari at Kanthi : কাঁথির সাংগঠনিক সভা থেকে মমতাকে হুঙ্কার শুভেন্দুর Published on: 59 minutes ago



ভারতীয় জনতা পার্টি কাঁথি সাংগঠনিক জেলার আহ্বানে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত‍্যাচার এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে বুধবার কাঁথির মেছেদা বাইপাস থেকে পুরানো দিঘা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত পদযাত্রা আয়োজিত হয় । উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Leader of the Opposition in WB Assembly Suvendu Adhikari) ৷ এদিনের এই সভা থেকে বিরোধী দলনেতা কার্যত হুঁশিয়ারি দেন কাঁথির প্রশাসনকে (Suvendu Adhikari slams Mamata Banerjee at Kanthi) । কারণ সভা করার সরকারি অনুমতি ছিল না । একটি লরিতে সভা মঞ্চ বেঁধে সভা করতে হয় বিজেপি নেতৃত্বকে । এদিন শুভেন্দু অধিকারী হুঙ্কার দিয়ে বলেন, "কিষেণজিকে প্রাক্তন করে দেওয়া পার্টি আমি, পিসিকে আমি নন্দীগ্রামে হারিয়েছি । বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সব বিষয়ে ফটফট করেন । বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর যখন অত্যাচার হয়, তখন বাংলার মেয়ের মুখ ফুটে না । তাই নন্দীগ্রাম জেগেছে । ঐক্যবব্ধ না হলে হিন্দুদের জন্মভূমি চলে যাবে । গত এক মাসে যা যা ঘটছে দেখুন ।"