KMC Election 2021 : রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ, নিয়ে যাওয়া হল লালবাজারে Published on: 2 hours ago



কংগ্রেসের অসিত মিত্রের নেতৃত্বে একদল দলীয় কর্মী রাজ্য নির্বাচন কমিশনের একশো মিটারের মধ্যে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করেন (Congress workers tried to protest in front of SEC) ৷ অসিত মিত্র-সহ 20-25 জনকে আটক করে তৎক্ষণাৎ লালবাজারে নিয়ে আসা হয় ৷ কংগ্রেস কর্মীরা স্লোগান দেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে ৷ ভোট লুঠ হয়েছে ৷