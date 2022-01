.

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে করোনা আক্রান্তদের কাছে পৌঁছনো হল আরোগ্য কামনা বার্তা (Mamata sends fruit basket to COVID patients) ৷ 70 নম্বর ওয়ার্ডের কোভিড আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফলের বাস্কেট ৷ তাতে লেখা থাকতে দেখা যায়, "গেট ওয়েল সুন" (Mamata sends Get well soon message to COVID patients) ৷ পাশাপাশি দেওয়া হচ্ছে একটি করে গোলাপ ফুল ৷ কাউন্সিলর অসীম বসু জানান, কঠিন সময়ে করোনা রোগীরা যে একা হয়ে যাননি, সে বার্তা দিতেই এই উদ্যোগ ৷