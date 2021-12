.

Leena Nair Narrates Her Journey : কোলাপুরের মেয়ে থেকে চানেলের সিইও, মাটির টান ভোলেননি লীনা নায়ার



কোলাপুরে জন্ম, সেখানেই বেড়ে ওঠা ৷ লীনা নায়ার সম্প্রতি ফ্রেঞ্চ লাক্সারি ব্র্যান্ড ‘চানেলে’র গ্লোবাল সিইও হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ( Leena Nair has recently been appointed as the Global CEO at the French luxury brand Chanel) । সম্প্রতি কোলাপুরের শান্তিনিকেতন স্কুলে অনুষ্ঠিত একটি ইভেন্টে, কোলাপুর থেকে ইউনিলিভারের চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার এবং সেখান থেকে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের গ্লোবাল সিইও হওয়ার যাত্রা, অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন ৷