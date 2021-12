.

Brar Square Delhi Cantonment : বাড়ি ফিরল সস্ত্রীক বিপিন রাওয়াতের দেহ, ব্রিগেডিয়ার লিডারকে শেষশ্রদ্ধা রাজনাথের Published on: 32 minutes ago



দেশের প্রথম সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াতের শবদেহ এসে পৌঁছাল তাঁদের কামরাজ মার্গের বাড়িতে ৷ সেখানে জনসাধারণ ও সেনা আধিকারিকেরা তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারবেন ৷ দুপুর 2টোয় সেখান থেকে শবদেহ নিয়ে আসা হবে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের ব্রার স্কোয়ারে ৷ সেখানে পূর্ণ সামরিক মর্যাদার সঙ্গে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে সেনা সর্বাধিনায়ক ও তাঁর স্ত্রীর ৷ ইতিমধ্যে আজ সকালে ব্রার স্কোয়ারে আনা হয়েছে ব্রিগেডিয়র এলএল লিডারের দেহ ৷ 8 ডিসেম্বর কুন্নুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় বিপিন রাওয়াত ও তাঁর স্ত্রী এবং অন্য 11 জন মৃত সেনা আধিকারিক মারা যান ৷ আজ পূর্ণ সামরিক মর্যাদার সঙ্গে ওই 11 জন সেনা আধিকারিকের শেষকৃত্য হবে এখানেই ৷ সকাল থেকে চলছে সেই প্রস্তুতি (The mortal remains of CDS Gen Bipin Rawat and his wife Madhulika Rawat were brought to their residence) ৷