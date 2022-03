.

Women Holi In Raiganj : ছেলেরাই কেন করবে সব মজা, দোলের আগেই রংয়ের খেলায় মাতলেন রায়গঞ্জের গৃহবধূরা Published on: 40 minutes ago

" Why should men have all the fun! " কিছুটা বিজ্ঞাপনের ট্যাগলাইনের মত শোনাতেই পারে কথাটা ৷ তবে এটাই এখন স্লোগান হয়েছে রায়গঞ্জ শহরের বেশকিছু গৃহবধূর কাছে ৷ আর তাই নিজেদের মত করে বসন্ত উৎসবের আগেই বসন্ত উৎসবে মেতে উঠলেন তাঁরা (Women Celebrate Holi Early in Raiganj)। তাঁদের মতে, ছেলেদের কোথাও কোনও আনন্দ উৎসব করতে কোনও বাধা থাকে না। কিন্তু মহিলাদের সংসারের বাঁধনে পরিবারের কথা মাথায় রেখে অনেক বিধিনিষেধের মধ্যে আটকে পড়তে হয়। তাই রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যাল পার্কে আয়োজিত বসন্ত উৎসবে বাঁধনছাড়া আনন্দে মেতে উঠলেন গৃহবধূরা । তাঁরা কেউ হয়ত পেশায় শিক্ষিকা কেউবা সখের নাট্যকার ৷ তবে এদিন সেই ভেদাভেদ ছিল না, ছিল শুধুই রং মাখার আনন্দ ৷