Toto Driver Died by Suicide : আত্মঘাতী টোটো চালক, অভিযোগের তির তৃণমূলের সালিশি সভার দিকে

হারানো টোটোর ক্ষতিপূরণের জন্য টোটো মালিককে আগামী 11 মাস চার হাজার টাকা দিতে হবে ৷ টোটো চালককে এমনই নিদান দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল পরিচালিত সালিশি সভার বিরুদ্ধে (Toto Driver Died by Suicide) ৷ তারপরই বাড়ি ফিরে পরের দিন সকালে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন টোটো চালক দেবব্রত সাহা (দেবু) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি পৌরসভার 23 নং ওয়ার্ডের অরবিন্দনগরে ৷ স্বামীর মৃত্যুতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে হওয়া সালিশি সভার দিকেই আঙুল তুলেছেন স্ত্রী দীপা সাহা ৷ সালিশি সভায় উপস্থিত থাকা যে তৃণমূল নেতার দিকে অভিযোগ সেই পূর্ণব্রত মিত্র অভিযোগ অস্বীকার করেছেন (Toto Driver Died by Suicide in Jalpaiguri) ৷ যদিও জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত জানান, আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি । সালিশি সভা অবৈধ । তাই কে বা কারা এই সালিশি সভা করল তা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে ।