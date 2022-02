.

Municipal Corporation Election Result : চার পৌরনিগম জিতে আনন্দে আত্মহারা তৃণমূল, শিকেয় উঠল কোভিড-বিধি Published on: 7 minutes ago

Koo_Logo Versions

চার পৌরনিগমে এখনও চলছে ভোটগণনা ৷ তা শেষ হতে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি থাকলেও জয়ের গন্ধ আগেই পেয়েছে রাজ্যের শাসকদল ৷ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও ইতিমধ্যেই পরিষ্কার, চার পৌরনিগমের মসনদেই বসেছে তৃণমূল ৷ ফলে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিজয়োৎসবে মাতলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা (Before the End of Counting TMC Celebrates Victory) ৷ স্লোগান দিয়ে চলল মিছিল ৷ বাজনার তালে শুরু নাচ ৷ আর তাতে শিকেয় কোভিড-বিধি, মাস্ক ছাড়াই উৎসবে মাতলেন প্রত্যেকে ৷ সেই ছবিই ধরা পড়ল ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ৷