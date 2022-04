.

TMC Agitation at Asansol : শুভেন্দুর রোড-শো ঘিরে আসানসোলে তৃণমূলের বিক্ষোভ Published on: 15 minutes ago

শুভেন্দু অধিকারীর রোড-শো কে কেন্দ্র করে আসানসোলে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল (TMC Agitation at Asansol) ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বার্নপুর সুভাষপল্লী এলাকায় । বার্নপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে সুভাষপল্লী হয়ে বার্নপুর স্টেশন রোড পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারীর রোড শো চলাকালীন সুভাষপল্লী এলাকায় একদল তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে আসছিল (TMC Protest in Asansol Around the Road Show of Suvendu Adhikari) । সেই সময় দুটি মিছিল মুখোমুখি হতেই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা শুভেন্দু গো ব্যাক শ্লোগান দিতে শুরু করে । যদিও শুভেন্দু অধিকারী ও প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল তাঁদের হাত নাড়েন । পুলিশি হস্তক্ষেপে তেমন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি । তৃণমূলের মিছিলটিকে উল্টো পথে ঘুরিয়ে দেয় পুলিশ ।