Bengal Civic Polls 2022 : কালিয়াগঞ্জে তৃণমূলের প্রচারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং সবুজসাথি Published on: 9 minutes ago

রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে হাতিয়ার করেই পৌরসভা ভোটের বৈতরণী পার করতে মরিয়া শাসকদল ৷ আর তাই প্রচারের শেষদিনে (Last Day Election Campaign of Bengal Civic Polls 2022) কালিয়াগঞ্জ পৌরসভায় অভিনব প্রচার তৃণমূলের ৷ পৌরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের (Last Day Election Campaign in Ward No 4 of Kaliyaganj Municipality) তৃণমূল প্রার্থী মনোজ সরকার সবুজসাথি প্রকল্পের সাইকেল এবং সঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাটির ভাঁড় হাতে প্রচার করছেন ৷ বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা মানুষকে বলছেন ৷ সেই সঙ্গে চলছে সমর্থন করার আবেদন ৷ জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী শুধু প্রতিশ্রুতি দেন না ৷ তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন ৷