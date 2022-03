.

TMC Protest at Durgapur : বারাণসীতে মমতাকে কালো পতাকা দেখানোর পালটা দুর্গাপুরে পুড়ল যোগীর কুশপুত্তলিকা Published on: 2 hours ago

উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ভোট প্রচারে যেতেই বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ (BJP Allegedly shows black flag to Mamata Banerjee at Varanasi) ৷ তাঁকে উদ্দেশ্য করে গো-ব্যাক স্লোগানও দেওয়া হয় ৷ এই ঘটনার পালটা বৃহস্পতিবার শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের 25 নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা (TMC burns UP CM Yogi Adityanath Effigy at Durgapur) । এদিন বিক্ষোভে সামিল হন দুর্গাপুর পৌরনিগমের (Durgapur Municipal Corporation) মেয়র পারিষদ তথা তৃণমূল নেতা দীপঙ্কর লাহা-সহ অন্যান্যরা । দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধের জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ।