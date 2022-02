.

Bengal Civic Polls 2022 : বনগাঁয় নির্দল প্রার্থীকে মারধর, ভোটলুঠের অভিযোগে কেঁদে ভাসালেন বিজেপি প্রার্থী Published on: 7 minutes ago

বনগাঁ পৌরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা নির্দলপ্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ এমনকি নির্দল প্রার্থী সুমিত্রা দত্ত রায়ের মেয়ে তথা তাঁর নির্বাচনী এজেন্টকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে (Independent Candidate in Ward No 9 of Bongaon Beaten by TMC Goons) ৷ অভিযোগ ঠাকুরপল্লি বনবিহারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথ দখল করে একের পর এক ছাপ্পাভোট দিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল (TMC allegedly rigging in ward no 9 in Bangaon Municipality) ৷ শাসকদলের প্রার্থী বন্দনা দাসের স্বামী পুরো ঘটনার জন্য দায়ী বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ একই অভিযোগ করেছেন বিজেপি প্রার্থী সীমা বিশ্বাস ৷ ভোট লুঠ আটকাতে না পেরে বুথের বাইরে কাঁদতে দেখা গেল তাঁকে ৷ অন্যদিকে, ভোটলুঠের প্রতিবাদে বনগাঁ থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন সিপিআইএম প্রার্থী শিপ্রা বাইন ৷ যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল প্রার্থী বন্দনা দাস ৷