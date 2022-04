.

Asansol By Poll 2022 : সরবত দেওয়া দিয়ে তৃণমূল-বিজেপির হাতাহাতি, থামাল কেন্দ্রীয় বাহিনী Published on: 22 minutes ago

Koo_Logo Versions

জামুড়িয়া বিধানসভার 32 নম্বর ওয়ার্ডের মর্ডান সাতগ্রাম কমিউনিটি হলে 155 ও 156 নং বুথের বাইরে সরবত খাইয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে (TMC Accused of Influencing Voters in Jamuria by Distributing Soft Drinks) ৷ বিজেপি সমর্থকরা প্রতিবাদ করতে গেলে হাতাহাতিতে জড়ায় দু'পক্ষ ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে তৃণমূলের অস্থায়ী ক্যাম্প ভেঙে দেয় । দু'পক্ষের সমর্থকদেরই লাঠি নিয়ে তাড়া করে ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িকভাবে উত্তেজনা ছড়লেও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায় ভোটকেন্দ্রে (Asansol By Poll 2022) ।